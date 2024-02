San Valentino, la raccolta solidale del Partito Aniomalista per gli animali in difficoltà

Si chiama “Il Carrello di Scooby” la raccolta solidale promossa dal Partito Animalista Italiano per aiutare le volontarie che giornalmente, al prezzo di enormi sacrifici, si occupano di sfamare i cani randagi di quartiere e i gatti delle colonie feline. La raccolta si effettuerà mercoledì 14 febbraio e venerdì 16 febbraio nei supermercati Decò del Centro Balatelle di Sant’Agata Li Battiati e di via Morgioni a San Gregorio di Catania.

"Con questo carrello solidale raccogliamo il grido d’aiuto delle volontarie che, tra mille difficoltà, si occupano giornalmente dei cani di quartiere e dei gatti delle colonie feline. – ha spiegato Patrick Battipaglia, coordinatore regionale del Partito Animalista Italiano – Chi vorrà aiutarci potrà donare, all’interno del “Carrello di Scooby” scatolette di umido e confezioni di croccantini per cani e gatti. Un segno d’amore che coincide proprio con la festa di San Valentino: l’occasione giusta per compiere un grande gesto di cuore per chi non ha voce›".