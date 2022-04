Sanità, a Catania la Fials primo sindacato con 36 seggi ottenuti

Con 1.934 voti e 36 seggi ottenuti la Fials si conferma primo sindacato della sanità catanese nel rinnovo delle rappresentanze sindacali. Agata Consoli, segretario provinciale, esprime grande soddisfazione per il risultato: “Abbiamo ottenuto un risultato superiore al numero degli iscritti – dice - ciò ci dà ancora più forza per proseguire le nostre battaglie accanto ai lavoratori”. L’esito della consultazione ha visto un lavoratore su tre esprimere la propria preferenza per la Fials. “Ciò che ci inorgoglisce – prosegue Consoli – è il fatto che il risultato è stato ottenuto limpidamente, senza ricorso a false promesse, diversamente da quello che sembra essere stato fatto da alcune sigle sindacali". Questi i risultati ottenuti nelle varie aziende. Al policlinico Rodolico la Fials ha ottenuto 724 voti su 1.895 votanti. Gli eletti sono Giuseppe D’Angelo, vicesegretario provinciale che è risultato per la seconda volta il più votato nella provincia di Catania, Dario Ciaffaglione, Angelo Dario Bonaccorso, Simone David Vinci, Francesco Pagano, Antonella Mariani, Antonio Arcoria, Maurizio Di Rozzo, Vincenzo Filippo Capone, Adele Palmieri, Salvatore Privitera, Salvatore Mirabella e Giuseppe Nicolosi. Al Cannizzaro con 366 voti su 866 votanti la Fials ha ottenuto 8 seggi. Gli eletti sono Fabio Antonino Cangemi, Ivan Valenti, Matteo Sortino, Giuseppe Patti, Filippo Riela, Massimo Rotella, Rosalba Scorciapino, Luisa Dilettuoso. All’Arnas Garibaldi sono 4 i seggi ottenuti: Gabriele Messina, Gabriella Buffardeci, Antonio Marcellino e Antonino Rosta. All’Asp invece la Fials ha conquistato 11 seggi: Antonio Burzillà, Silvestro Torrisi, Orazio Torrisi, Piergiorgio Mirotta, Vincenzo Lanza, Andrea Antonino Santangelo, Alfio Merennino, Carmelo Melita, Alberto Carmelo Cortese, Adriana Torrisi, Salvatore Falsaperna.