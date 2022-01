Sanità, Barbagallo: “Riaprire i Pte di Randazzo, Grammichele, Rammacca e Mineo”

"Cosa succede ai Presidi territoriali di emergenza di Randazzo, Grammichele, Ramacca e Mineo? L'Asp di Catania il 31 dicembre ha deciso di chiuderli e dirottare tutti i medici, in servizio in questi Pte, per destinarli ad altri servizi. Ho depositato un'interrogazione urgente per chiederne conto al governo". Lo dice il segretario e deputato regionale del PD Sicilia, Anthony Barbagallo. "Siamo alle solite - aggiunge Barbagallo - il picco di casi era facilmente prevedibile e l'organizzazione della sanità territoriale imponeva misure adeguate per tempo. In questo modo, invece, c'è un'evidente carenza di servizi sanitari per un porzione significativa della popolazione della provincia di Catania".