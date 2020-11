Sanità in Sicilia, Suriano (M5s): “Troppe attese e personale non valorizzato"

La deputata alla Camera del Movimento Cinque Stelle Simona Suriano è intervenuta per denunciare la situazione sanitaria di assoluta emergenza che si vive in Sicilia chiedendo un'inversione di tendenza al governo regionale. “La pandemia sta colpendo tutta Italia – dice Suriano – ma la Sicilia deve dimostrare uno scatto d'orgoglio a livello di gestione politica e sanitaria della situazione. Le testimonianze che arrivano dall’isola sono raggelanti: come ha raccontato la testata MeridioNews vi sono anziani che chiamano per avere assistenza domiciliare ma che vengono abbandonati per giorni e giorni in attesa dei sanitari. Una situazione diffusa e intollerabile per migliaia di siciliani che, in isolamento, attendono di essere sottoposti ai test e di ricevere assistenza”. “Chiedo al governo regionale siciliano di potenziare subito le Usca e di dimezzare le pesanti attese dei cittadini. Soltanto con la medicina territoriale possiamo fare fronte all’emergenza evitando di affollare i vari pronto soccorso e i reparti già allo stremo. Non possiamo inseguire l’emergenza: occorre domarla e gestirla. Inoltre il personale sanitario attendeva, dopo le parole, i fatti. Ancora non sono stati erogati i bonus da mille euro per i nostri medici, infermieri e operatori: bonus attesi da giugno come premialità per gli enormi sforzi fatti per l'emergenza Covid della prima ondata. Visto che i soldi ci sono e sono stati stanziati anche da questo Governo, faccio appello affinché la Regione Sicilia si attivi subito per premiare il nostro personale sanitario”.