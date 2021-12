Sanità, l'allarme dell'associazione Asoss: "Mancano 700 operatori sociosanitari"

In Sicilia mancano all'appello 2.500 Oss, operatori sociosanitari che svolgono un ruolo fondamentale nell’assistenza ai pazienti. A Catania il vuoto in organico è stimato sulle 700 unità nelle quattro aziende ospedaliere. I dati sono emersi nei giorni scorsi dall’incontro che si è svolto a Misterbianco presso la sede dell’Asoss, l’associazione sanitaria operatori sociosanitari.

L’ente, assieme al dipartimento sanitario Cgs, affiancato dal sindacato degli infermieri Nursind, ha presentato ufficialmente il sindacato di categoria degli Oss che sarà guidato dal presidente Rino La Porta. Nella serata presentata da Ricky Calzona e Katia Balsamo sono intervenuti inoltre il segretario provinciale del Nursind, Salvo Vaccaro assieme a Vincenzo Neri, Nunzio Zerbo, e a Paola Sannino per la formazione "centro nazionale formazione emergenza" per condividere i percorsi formativi. Per l’Asoss era presente anche il direttivo formato da Elisa Scuderi, Carmelo Lopis, Giusi Mammino e Valeria Trapani, assieme a Marco Ferrara, che collabora col gruppo per la parte fotografica. ”C’è una grave carenza di Oss - ha spiegato La Porta - e le assunzioni nel pubblico sono pochissime ancora. Auspichiamo che a breve possano patire i concorsi e che si proceda con ulteriori assunzioni anche a tempo determinato”.