Sanità, la Regione istituisce il nuovo Comitato etico territoriale: nominati i 20 componenti

È stato istituito il Comitato etico territoriale della Sicilia. L'assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, ha firmato oggi il decreto di nomina dei 20 componenti che, già nei prossimi giorni, si insedieranno presso il dipartimento di Pianificazione strategica dell'assessorato, ed eleggeranno al loro interno il presidente dell'organo. "Abbiamo selezionato figure di altissimo livello professionale – dice l'assessore Volo – in possesso di una documentata conoscenza ed esperienza nelle sperimentazioni cliniche. Sono certa che sapranno svolgere il loro ruolo nel migliore dei modi e con la massima indipendenza, puntando esclusivamente a tutelare la salute dei pazienti e dei cittadini in generale. Considerando l'importanza di questo lavoro, e per garantire al più presto la massima funzionalità dell'organismo, si procederà in tempi rapidi con l'insediamento dell'organo".

Del Cet, oltre al dirigente responsabile del servizio "Farmaceutica" dell'assessorato, faranno parte: Andrea Cortegiani, Vito Di Marco, Giulia Letizia Mauro, Tommaso Mannone e Luca Castagna, esperti in materia di sperimentazione clinica; Luigi Spicola, medico di medicina generale territoriale; Nicola Cassata, pediatra; Domenica Matranga, biostatistica; Filippo Drago, farmacologo; Giuseppina Fassari, farmacista ospedaliera; Maddalena Samperi, esperta in materia giuridica; Silvia Valenti, esperta in materia assicurativa; Giuseppe Caruso, medico legale; Salvatore Leone, esperto di bioetica; Giuseppe Iacona, rappresentante dell'area delle professioni sanitarie interessata alla sperimentazione; Claudio Ales, rappresentante delle associazioni di pazienti o cittadini impegnate sui temi della salute; Alessandro Ungaro, esperto di dispositivi medici; Flavia Costa, ingegnere clinico; Vincenzo Bonaccorsi, esperto in nutrizione; e Maria Piccione, esperta in genetica.

Il comitato, così come previsto dalla normativa nazionale che li regola e ne stabilisce l'indipendenza, si occuperà della valutazione etica, scientifica e metodologica degli studi clinici sperimentali e della valutazione di indagini cliniche sui dispositivi medici e farmacologici, con la precisa responsabilità di garantire la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere delle persone coinvolte nella sperimentazione. La partecipazione degli esperti ai lavori del Cet Sicilia, che resteranno in carica tre anni, sarà a titolo gratuito.