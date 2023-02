Donne forti che aiutano altre donne, Anna Agosta sul palco di Sanremo

Chiara Ferragni, ieri sera sul palco dell'Ariston, ha dedicato un momento alla sua personale battaglia contro la violenza sulle donne. L'influencer è scesa dalle scale, in sottofondo la canzone "Sei Bellissima", indossando un abito Dior con alcune frasi che, spesso, le vengono rivolte dagli haters sui social.

"Le frasi di disprezzo ricamate in perle nere sono le vere offese che ogni giorno gli haters rivolgono alle sue foto postate su Instagram. Maria Grazia Chiuri - spiega l'imprenditrice su Instagram - ha avuto l'idea di ricamare queste parole nere su un peplo bianco come la pagina di un libro che racconta quel disprezzo infruttifero contro il quale lottare ogni singolo giorno. Portando queste frasi sessiste a @sanremorai vogliamo spronare tutte a fregarsene e ricordare alle donne di non farsi abbattere da chi odia perché sono solo i pareri di chi ci ama a contare veramente".

Sul palco con lei quattro donne in abiti maschili che, ogni giorno, aiutano le altre donne ad essere forti. Tra loro anche la presidente del centro antiviolenza catanese Thamaia Anna Agosta. Insieme ad Antonella Veltri, Ambra Ghezzi e Cristina Frasca sul palco dell'Ariston di Sanremo per portare la voce dei Centri Antiviolenza della rete D.i.Re Donne in Rete.

"Una vita libera dalla violenza è possibile, ma è necessario che ogni persona si assuma la responsabilità del cambiamento. Per questo siamo qui", ha dichiarato Anna Agosta.