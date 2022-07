Sant'Agata d'Estate 2022, convocato in Prefettura il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza

Il Prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi, ha convocato, per mercoledì 20 luglio alle 11.30, una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in previsione della festa di Sant’Agata d’Estate, in programma il 17 agosto prossimo. Nel corso della riunione, allargata alla partecipazione, oltre che del sindaco di Catania e dei vertici provinciali delle forze di polizia, anche dei rappresentanti dei vigili del fuoco, dell’azienda sanitaria provinciale, della centrale operativa 118 e del presidente del comitato organizzatore, saranno pianificate le misure da adottare per assicurare lo svolgimento della manifestazione in una cornice di massima sicurezza, sia sotto il profilo della safety e security che di quelli sanitari.