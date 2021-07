Sant'Agata "blindata" anche il 17 agosto: niente processione e messa in streaming

Le reliquie di Sant’Agata saranno esposte sull’altare maggiore della Cattedrale il 16 e 17 agosto. Non sarà visibile, però il busto della Patrona di Catania. L'ingresso dei fedeli avrà un flusso contingentato, per evitare assembramenti. L’apertura del sacello e l’uscita del busto, con la celebrazione liturgica del 17 agosto, saranno visibili esclusivamente in streaming, senza pubblico in cattedrale e senza alcuna processione. Anche alle candelore tocca rimanere al chiuso: rimarranno all’interno della chiesa di S. Nicolò. E’ quanto stabilito durante una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la sicurezza pubblica convocata dal Prefetto in merito alla ricorrenza estiva della festività di Sant’Agata. La Cattedrale assicurerà la gestione dei flussi di fedeli all’interno della chiesa con dei servizi d'ordine specificicamente predisposti.