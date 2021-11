Festa di Sant'Agata, l'appello di Gelsomino: "Esporre la Santa sull'altare per una settimana"

La processione di Sant'Agata salterà anche nel 2022. La notizia è trapelata dopo il vertice a Roma dei vescovi delle diocesi di Sicilia, riuniti per la sessione della Conferenza Episcopale Italiana. Durante una seduta straordinaria presieduta da monsignor Salvatore Gristina è prevalso, per ovvie ragione, il principio di tutela della salute pubblica, alla luce dei dati sui contagi da Covid ancora troppo alti. Si è quindi deciso con voto unanime di "confermare la sospensione, permanendo peraltro lo stato di emergenza". Un provvedimento che non reca una data di fine. Ed in molti, dopo aver letto la nota, si sono interrogati sulla sua estensione a quel fatidico 5 febbraio, che interessa la città di Catania.

A sciogliere ogni dubbio è il presidente del comitato dei festeggiamenti agatini, Riccardo Tomasello. "Anche prendendo in considerazione l'ipotesi, lontana, di una revoca del provvedimento nel nuovo anno, sarebbe impossibile attivare in così poco tempo la macchina organizzativa. Nell'ultima edizione pre-Covid, che risale a due anni fa, abbiamo cominciato a lavorare il 23 ottobre per mettere tutto a punto nei minimi dettagli". Così il consigliere comunale Giuseppe Gelsomino, di Catania 2.0, che già aveva chiesto lumi sui festeggiamenti agatini ha proposto all'amministrazione un piano b.

Come spiega in una nota il consigliere chiede di "esporre alla vista dei fedeli agatini la Santa Patrona sull'altare per una settimana o più. Il sindaco e l’amministrazione comunale tutta si adoperino per questo". "E' assurdo - continua Gelsomino - negare la presenza di Agata ai devoti. Si può valutare la possibilità di fare entrare i fedeli scaglionati con dei turni di 100 persone alla volta e fare così in modo che i Catanesi possano riabbracciare la Santa".

"Catania ed i devoti hanno bisogno di momenti di preghiera e riflessione, considerato il periodo difficile che in molti stanno passando dovuto a questa pandemia.Mi auguro che questa proposta venga coscienziosamente presa sotto serio esame per la portata che ne comporta dal Sindaco Pogliese", conclude Gelsomino.