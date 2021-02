Sant'Agata, omaggio di due giovani fotografi alla città

Marco Giuffrida e Vincenzo Portuese hanno donato alla città due fotografie in edizione limitata dedicate alla Santa Patrona

l sindaco Salvo Pogliese ha incontrato in municipio due giovani fotografi catanesi, Marco Giuffrida e Vincenzo Portuese, che hanno donato alla città due fotografie in edizione limitata dedicate alla Santa Patrona. Altre due immagini su carta pregiata sono state offerte al presidente del Comitato dei festeggiamenti agatini, Riccardo Tomasello. I fotoreporter hanno immortalato negli anni la festa di Sant'Agata in diversi momenti e collaborato con la Basilica Cattedrale nell'attività di creazione di un archivio tematico culminata, nel 2020, nella mostra "Agata inedita" al Museo diocesano.