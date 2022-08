Catania riabbraccia Sant'Agata: la Santa torna tra i suoi fedeli

Il giorno più atteso è arrivato. Catania si prepara oggi a riabbracciare e festeggiare la sua Santa Patrona, dopo due anni dettati dalle limitazioni Covid-19. Finalmente, migliaia di devoti, cittadini e turisti rivedranno l’uscita di Sant’Agata dalla Cattedrale. Il busto reliquiario della Santuzza sfilerà, infatti, per le strade del capoluogo etnea tra la gioia dei suoi fedeli. Orima di rientrare, percorrerà le vie che di consueto sono interessate da questo appuntamento. Vie che saranno illuminate e addobbate a festa per l’occasione.

Il programma di oggi

In memoria dell’896° anniversario del ritorno in patria delle reliquie di Sant'Agata da Costantinopoli, avvenuto il 17 agosto del 1186, oltre alle Sante Messe in Cattedrale sono previsti diversi appuntamenti:

Ore 8 - Apertura del sacello e traslazione dell’altare maggiore delle reliquie di Sant’Agata;

Ore 10 - Santa Messa solenne presieduta dal re.mo mons. Salvatore Genchi, Vicario generale dell’Arcidiocesi;

Ore 18 - Recita del Rosario animato dagli “Amici del Rosario”;

Ore 19 - Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. R. Mons. Arcivescovo, concelebrata dal rev. Capitolo della Cattedrale e della Collegiata e dai presbiteri della Città;

Ore 20:30 - Processione con le Reliquie della Santa Patrona col seguente itinerario: piazza Duomo, via Dusmet, via Porticello, piazza San Placido, via Vittorio Emanuele, piazza Duomo.

Una mostra di pittura dedicata alla Santa

Questa mattina, alle ore 11 nella Galleria d'arte moderna, in via Castello Ursino 32, si terrà l'anteprima della mostra di pittura di Umberto Gagliano dedicata a Sant'Agata. La personale dell'autore, all'insegna della pop art, sarà aperta al pubblico dal 18 al 27 agosto, con inaugurazione venerdì 19 alle ore 11. Le visite, a ingresso libero, sono previste dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle 19.