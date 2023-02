Festa di Sant’Agata, maquillage alle carrozze del Senato per la sfilata del 3 febbraio

Ultimi interventi sulle carrozze del Senato, le due classiche berline settecentesche trainate da cavalli che venerdì mattina alle 11,30 da palazzo degli Elefanti sfileranno per piazza Duomo e via Etnea, con la rappresentanza municipale guidata dal Commissario Straordinario Piero Mattei, dell'omaggio floreale a Sant’Agata nella chiesa di San Biagio in piazza Stesicoro. Operai specializzati stanno curando gli ultimi ritocchi agli ingranaggi che riproducono quelli originari delle carrozze per rendere perfetta la percorrenza del tragitto.

Con il Commissario Mattei, prenderanno posto sulle carrozze il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi, il vice commissario Bernardo Campo, il segretario generale del Comune Rossana Manno, la presidente del Comitato per i festeggiamenti Mariella Gennarino, il capo di gabinetto Giuseppe Ferraro, la sindaca baby della scuola Parini di Ognina, Costanza Russo, e un alunno dell’istituto Fontanarossa di Librino, Alberto Rodo.

Di pari passo procede l’organizzazione del ricevimento del Comune a Palazzo degli Elefanti della sera del 3 febbraio, il classico appuntamento per assistere ai fuochi piromusicali e al video mapping proiettato sulla Cattedrale, novità assoluta di quest'anno. Già numerosi i rappresentanti istituzionali che hanno comunicato al Commissario Mattei e alla segreteria organizzativa del Comune la loro partecipazione, tra questi il presidente dell’Assemblea Regionale Gaetano Galvagno e diversi assessori del Governo dell’isola.

Il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi, infine, ha fatto sapere che aprirà le porte degli uffici del secondo piano di Palazzo degli Elefanti per ospitare un gruppo di semplici cittadini e in particolare modo alcune donne in difficoltà, quale simbolo della lotta alla violenza di genere.