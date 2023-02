Sant'Agata, dopo due anni ritorna la festa: le candelore e la sfilata delle carrozze del Senato

La mattina del 3 febbraio a Catania finisce tutto sulla stessa tavola, imbandita per la festa grande. Sia il ragazzo di bottega che l'assessore comunale hanno il loro punto privilegiato di osservazione. Le varie articolazioni del corteo delle candelore arrivano sotto i palazzi delle istituzioni e dentro i vicoli dei mercati, unendosi poi nella discesa da piazza Stesicoro al Duomo. In questo cerimoniale barocco c'è spazio per la politica, per il pettegolezzo e per la spensieratezza che precede l'inizio delle celebrazioni religiose, lampante nel sorriso delle "intuppatedde"