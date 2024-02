Festa di Sant'Agata, l'ottava: i fedeli in piazza Duomo per la salutare la patrona di Catania

Per i più devoti, la festa di Sant'Agata non si è conclusa il 6 febbraio scorso. Oggi, ad una settimana di distanza, si svolge l'ottava con i riti della messe durante tutta la giornata e il busto della Santa, con il suo scrigno, che fa un giro in piazza Duomo. E' l'ultimo evento invernale in cui i devoti hanno la possibilità di entrare in contatto con la Santa prima dell'appuntamento estivo del 17 agosto.

Una giornata "intensa", scandita da momenti tradizionali ed emozionanti come il bacio delle reliquie, la processione fatta a spalla e 'a nisciuta' di Agata in piazza Duomo prima del suo "riposo" in Cattedrale.

In foto il signor Sebastiano Cali del comitato della Candelora Tondicello. E' una delle poche candelore che non riposa per il resto dell’anno nella chiesa di San Nicolò l’arena. La portano a fine festa, a spalla, nella casa della cannalora al Tondiicello: i portatori sono ora pronti per fare l’ultimo sforzo di devozione.

Per Luigi Alberti, uno dei portatori del fercolo, l’Ottava è "un giorno un di relativo riposo". È devoto da quando aveva sette anni, quando ha incrociato per la prima volta lo sguardo di Sant’Agata. È originario di Troina, ma vive a Catania da 58 anni: nella vita di tutti i giorni è ispettore presso l'Azienda Sanitaria Locale.