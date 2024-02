Sant'Agata, il messaggio di Anastasi: "Con l'aiuto della Patrona, Catania lotta e risorge"

In prossimità dei giorni clou delle festività di Sant’Agata, il presidente del consiglio comunale Sebastiano Anastasi ha diffuso un messaggio di esortazione alla devozione verso la Patrona e la città di Catania.

“Catania è Sant’Agata e Sant’Agata è Catania - scrive Anastasi - Catania è forte e dignitosa come la sua Muntagna e la sua Santa. Solo questa forza e questa dignità, infatti, possono amalgamare una città così istrionica e anarchica nel segno nobile e miracoloso, della fede, del coraggio, della fierezza, dell’appartenenza, della bellezza, dell’arte. Catania: cuore riottoso, a volte brutale, di Efesto misteriosamente amalgamato alla mente santa e spontanea di una testarda, coerente fanciulla E ogni giorno con l’aiuto della Santa Patrona senza risparmio di energie, ogni catanese lotta, costruisce, risorge da sempre e sempre con passione, fantasia e amore ineguagliabile al mondo. Ma il sacrificio di Agata è anche un monito per tutti noi: 'Noli offendere Patriam Agathae quia ultrix iniuriarum est' attribuita che significa letteralmente: 'Non offendere il paese di Agata, perché è vendicatrice di ogni ingiustizia'.