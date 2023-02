Catania celebra l'Ottava di Sant'Agata, i devoti salutano la Patrona

I devoti, oggi, salutano la Patrona Agata per l'ultima volta prima di Agosto. Una lunga pausa in cui tutto l'apparato organizzativo (la Chiesa, il Comitato per le festività, le istituzioni politiche e le forze dell'ordine), avrà la possibilità di riflettere su quella che è stata una tra le edizioni più lunghe degli ultimi anni, dopo lo stop forzato di due anni a causa della pandemia.

Si è aperta, quindi, questa mattina l'ultima giornata dedicata alle festività agatine. L'ottava di Sant'Agata, ultimo evento invernale in cui i devoti hanno la possibilità di entrare in contatto con la Santa prima dell'appuntamento estivo di Agosto. Una giornata 'intensa', scandita da momenti tradizionali e carichi di pathos come il bacio delle reliquie, la processione, e 'a nisciuta' di Agata in piazza Duomo prima del suo 'riposo' in Cattedrale.

Il programma delle celebrazioni