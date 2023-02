Emozione Pelligra: "Innamorato di Catania, viva Sant'Agata"

La Festa di Sant’Agata entra nel vivo e il presidente del Catania SSD, Rosario Pelligra, commenta quanto ha visto in queste ore in giro per le vie della città ai microfoni di Telecolor.

“È la prima volta che seguo la festa - ha spiegato Pelligra -, è una grande notte per me. Non mi aspettavo fosse così grande! Anche io sono innamorato di Catania, della Santa e delle persone. Festeggiamo la festa di Sant’Agata insieme. Domani aspetto la Santa. Voglio capire come va la festa, sto qui tutta la giornata. Quando sono arrivato non ho creduto ai miei occhi. Posso dire ai miei genitori quanto è grande la festa. Viva Sant’Agata e viva Catania”.