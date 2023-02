Festa di Sant'Agata, si entra nel vivo: il piano di sicurezza e l'appello al rispetto delle regole

"Una festa di fede ha bisogno di regole per vincere". Con queste parole l’Arcivescovo Luigi Renna si rivolge alla stampa, riunitasi presso l'Arcivescovado, e chiede di veicolare il messaggio di vivere i giorni dedicati a Sant'Agata nel rispetto di tutte le indicazioni date da Prefettura e Questura che "vogliono bene a Catania più di qualche catanese".

Piani di sicurezza della Cattedrale. Collaudo del Fercolo. Indicazioni per il cordone di traino e per coloro che indossano il Sacco. Questi alcuni dei punti affrontati alla presenza, oltre che dell'Arcivescovo, del Parroco della Cattedrale Barbaro Scionti, del progettista del piano di sicurezza della Cattedrale l’Ingegnere Filippo Di Mauro, del Capo-mastro del Fercolo Claudio Consoli e del cerimoniere arcivescovile Don Pasquale Munzone. Grande assente Mariella Gennarino, Presidente del Comitato per la Festa di Sant'Agata.

Si potrà accedere alla Cattedrale dai cancelli laterali di via Vittorio Emanuele, seguendo il percorso transennato da piazza Università. E l'ingresso sarà contingentato: un numero massimo di 3 mila fedeli calcolato in base alla capienza della Cattedrale così come previsto dalle norme di sicurezza nazionali. Fercolo collaudato e sottoposto anche a manutezione straordinaria, come spiega il Capo-mastro Consoli. A seguire, le raccomandazioni affinchè sia una festa rispettosa di regole e ordine.

Piano di emergenza ed esodo

"Il cordone sia il simbolo della preghiera. Il sacco è l'abito penitenziale e così deve rimanere. Sventolare i fazzoletti e non i telefoni". Sono i punti sui quali si sofferma Scionti. "No, quindi, agli schiamazzi durante la processione, bisogna pensare alla preghiera. Il sacco, purtroppo, è stato negli anni 'impoverito' del suo significato perchè erroneamente 'arricchito' di elementi che non fanno parte della tradizione. L'abito nella sua essenzialità, ci deve riportare al battesimo".

Anche l'intervento dell'Arcivescovo Renna punta l'attenzione su quell'aspetto pratico di una festa di fede che "deve permettere a tutti di pregare. Se non c'è la preghiera, diventa una festa da stadio".

"Comportiamoci in Chiesa da Cristiani - è l'appello di Renna - L'offerta della cera è un segno bello e antico, ma è semplicemente un simbolo: non potendo stare sempre davanti a Dio, il cero acceso sostituisce la nostra presenza, la nostra volontà di donarci. La devozione non si vede dalla grandezza del cero. Non è che dimostriamo che abbiamo una grande fede perchè portiamo un cero più grande. Quei soldi possiamo usarli per fare un'azione caritativa, per aiutare una persona povera che conosciamo o comprare qualcosa che serve alla nostra famiglia".

Si appella ad una logica di fede più concreta, quindi, l'Arcivescovo di Catania. Sacco bianco a rappresentare la purezza, "scuzzitta" nera come ad indicare il capo cosparso di cenere. "Non è bello stampare immagini di persone defunte, una bambina. E' ostentazione. Non la sentiamo più vicina perchè stampiamo il viso su una maglietta ma perchè preghiamo per lei". Il riferimento è al viso della piccola Elena, uccisa dalla madre a Mascalucia, stampato su magliette, poi posizionate su alcune candelore in giro per la città.

E' un Arcivescovo fermo nelle sue decisioni, anche quando risponde sulla polemica dei fuochi del 3 febbraio. "Se qualcuno chiede di fare i fuochi in un certo modo perchè c'è la forma che spinge, non si rende conto che bisogna tutelare la città? Io ho una responsabilità verso la città. Perchè fare i fuochi davanti a un monumento del '700? Forse pochi hanno avuto il coraggio di dire questo. Ma non volete che Catania sia una città civile, come lo è Torino, come lo è Milano, come lo sono le città che hanno delle regole?".