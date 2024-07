La signora Santa Fiducia è la più longeva di Catania: ha compiuto da poco 108 anni

Con i suoi 108 anni recentemente compiuti, la signora Santa Fiducia è la donna più longeva di Catania Si tratta della figlia di uno degli architetti "illustri" della città, Francesco Fiducia, lungimirante esponente del Liberty. Il primo cittadino, insieme con il vice sindaco Paolo La Greca e l'assessore ai Servizi demografici Alessandro Porto, ha portato il saluto della città alla "nonna di Catania". Presenti all'incontro anche le nipoti Giovanna Fiducia Colombrita e Marina D'Agata, architetto. La signora Santa, primogenita di cinque figli, è nata a Catania in seguito all'unione di Francesco Fiducia Giovanna Riccioli, il 22 giugno 1916, quando imperversava la prima guerra mondiale e il padre combatteva al fronte. Santa ha vissuto sempre nel capoluogo etneo, dedicandosi pienamente alla famiglia e ai numerosi nipoti e pronipoti. Molto attiva, con innumerevoli interessi e attenta lettrice di quotidiani e di libri, è anche esperta conoscitrice di cucina siciliana e ricette del passato che tramanda a familiari e conoscenti. Trascorre inoltre piacevoli pomeriggi giocando a carte con le amiche, passatempo che si è rivelato altro ottimo allenamento per mantenere in forma una mente sempre giovane.