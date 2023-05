Santa Venerina, via Patellazza: pali della luce in mezzo alla strada mai asfaltata

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di CataniaToday

Che i comuni abbiano poco personale è noto a tutti, ma che molti rioni vengono lasciati nel piu’ totale abbandono per mancanza di personale, no, questo i residenti non lo consentono. Sono tanti i problemi che assillano residenti e attività commerciali nella zona del Resort “Villa Ingrid”. Via Patellazza è una strada che delimita due comuni, Acireale e Santa Venerina, in questa strada fino alla Comunità “La Tenda” c’è l’illuminazione, dopo, appartenente a Santa Venerina, buio totale. Addirittura un proprietario si è fatto il muro di cinta con la strada ritirandosi di circa un metro, lungo il muro, a centro strada, ci sono circa cinque pali dell’illuminazione, questo signore non solo si è ritirato di circa un metro, ma ha lasciato perfino la predisposizione affinchè l’Enel possa spostare i pali della luce, ebbene, sono circa sei anni e questi tralicci sono rimasti in mezzo alla strada con grave pericolo per i veicoli.

Trattandosi di una strada di campagna con abitazioni, il comune di Santa Venerina a la possibilità di allargare la strada senza toccare le abitazioni, ma a quando? Se si incontrano due veicoli uno dei due deve obbligatoriamente ritornare indietro. Nella parte del comune di Acireale, ce una curva che impedisce ai camion di circolare, perché il comune non interviene e la toglie allargando anche la strada? 4) – Perché il comune di Santa Venerina non obbliga i proprietari dei terreni ha farsi i muri di recinzione e a fare tagliare tutte le siepe che inondano la strada? Un sabato sera del 2022, nel mese di agosto sono dovuti intervenire i Vigili del Fuochi per spegnere un incendio, da tenere presente che nella zona esistono molte piante di ulivo, piante che se prendono fuoco si incendia tutta la zona.

E per ultimo, dulcis in fundo, la strada dove c’è l’ingresso di Villa Ingrid è senza targa della toponomastica, ebbene, quella strada è via “Centanni”, da tenere presente che nemmeno Google porta il nome. Non è possibile lasciare una strada senza la toponomastica. Comuni, svegliatevi, le periferie sono nell’abbandono più totale, senza fognature, senza illuminazione pubblica e la conduttura idrica con tubolari da mezzo pollice. Datevi da fare, avete perso molto tempo, approfittate adesso con i fondi del PNRR, Fondi Europei Sviluppo Rurale e Fondi Regionali, dovete solo scegliere quale richiedere purchè approntate un programma di interventi. La stessa cosa si chiede all’Enel, ognuno per la sua parte faccia il proprio lavoro. La verita’ e’ una sola, le abitazioni sono poche e al momento delle elezioni i voti saranno pochi, ecco perche’ nessuno si interessa di questa zona, ma se loro riqualificano la zona, aumentano le abitazioni e di conseguenza anche i voti per i candidati alle elezioni. Con preghiera di pubblicazione e diffusione