Operazione antimafia "Oleandro" a Picanello, i nomi degli arrestati e delle società sotto sequestro

Dalle prime ore di questa mattina, oltre 120 finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Catania, stanno eseguendo, nelle province di Catania, Caltanissetta, Arezzo, Napoli e Udine, un’ordinanza relativa a 26 indagati, con cui il Gip presso il locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica di Catania - Direzione Distrettuale Antimafia, ha disposto misure cautelari personali e reali nei confronti di 15 persone indagate, a vario titolo, "per associazione a delinquere di stampo mafioso nonché per le condotte, aggravate dal metodo mafioso, di usura, estorsione, traffico organizzato e spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio di denaro nella forma del reimpiego dei proventi illeciti in attività economiche". Nel mirino, alcuni appartenenti alla famiglia mafiosa Santapaola Ercolano di Catania. Sequestrate società, beni mobili e immobili, disponibilità finanziarie per oltre 12 milioni di euro.

Misura cautelare in carcere:

- ALECCI Antonino (detto “Nino”), nato a Catania il 12.10.1962;

- CARUSO Andrea, nato a Catania il 24.12.1981;

- COMIS Nunzio, nato a Catania il 25.09.1983;

- CONTI Giuseppe, nato a Catania il 07.04.1987;

- CUFFARI Michele Agatino, nato a Catania il 04.02.1991;

- DE LUCA Alessandro, nato a Catania il 14.03.1975, inteso “AIe”;

- GAMBADORO Giuseppe, nato a Catania il 15.10.1983;

- PAPA Fabrizio Giovanni, nato a Catania il 12.08.1966;

- RUSSO Giuseppe (detto “il giornalista” o “l’elegante”), nato a Catania il 27.07.1976;

- SALEMI Carmelo (detto“Melo”), nato a Catania l’1.01.1969;

- SANTONOCITO Biagio, nato a Catania il 27.10.1991;

- SANTONOCITO Corrado, nato a Catania il 05.08.1963;

- SGROI Alfio, nato a Catania il 25.11.1970;

- TROPEA Salvatore Alberto, nato a Catania il 07.04.1990.

Arresti domiciliari per PANEBIANCO Lorenzo Antonio, nato a Catania il 13.06.2000.

Le società sottoposte a sequestro:

1) KARMA IMMOBILIARE S.R.L. con sede in Catania, via Galati 124;

2) FABRI IMMOBILIARE S.R.L., con sede legale in Catania, viaFaraci nr.15;

3) P.F. COSTRUZIONI SOC.COOP., con sede legale in Catania, via Faraci nr.15;

4) P.F. COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Catania, viale Lorenzo Bolano nr.45;

5) B.F.COSTRUZIONI S.R.L., con sede in Catania in viale Lorenzo Bolano nr.45;

6) NUOVA EDILIZIA S.R.L., con sede legale in Catania, via De Caro nr.88;

7) V.R.S. IMMOBILIARE S.R.L., con sede legale in Catania, via Galatioto nr.105/A;

8) IMMOBILIARE SANTALUCIA S.R.L.,con sede legale in Catania, via F. DeAmicis nr.4;

9) AL GARDEN SALEMI S.R.L.S.,con sede legale in Catania, via del Rotolo n.11.