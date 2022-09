Blitz "Sangue blu", comandante Coppola: "Dichiarazioni degli imprenditori taglieggiati arrivate dopo"

"Le dichiarazioni degli imprenditori taglieggiati - ha detto il comandante provinciale dell'Arma di Catania, colonnello Rino Coppola - sono arrivate successivamente, quando sono stati chiamati dalla polizia giudiziaria per essere sentiti. Per cui, dopo un'iniziale reticenza, hanno ammesso le cose che erano state già documentate dall'attività di indagine". Il colonnello Coppola ha spiegato che "l'indagine è stata denominata 'sangue blu' perchè dimostra ancora una volta che l'avvicendamento ai vertici del sodalizio Santapaola-Ercolano avviene per linea di sangue rispetto ai capi mafia storici, in particolare a Benedetto Santapaola".

"L'indagine - ha sottolineato il comandante provinciale dei carabinieri di Catania -scatta una fotografia molto chiara della famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano. E' un sodalizio attivo sul territorio in grado di esercitare una rilevantissima pressione estorsiva ed una forza intimidatrice. Lo dimostrano le attività criminali che sono state documentate durante le indagini, un rilevante traffico di sostanze stupefacenti che approvvigionava tutte le piazze di spaccio della città, estorsioni ai danni di imprenditori ed attività commerciali, intestazioni fittizie di beni"