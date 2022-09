Sequestri e sanzioni in tutta la città per ambulanti e attività commerciali irregolari

La polizia municipale di Catania, con gli equipaggi del reparto polizia commerciale, ha compiuto dei controlli in diverse aree cittadine. In particolare: piazza Giovanni XXIII, faro Biscari, via Teseo, via Crispi, viale Mario Rapisardi, viale Usodimare/via S. Nullo, viale Marco Polo, via Teatro Massimo, via Principe Nicola, in via Etnea, via Playa, via cesare Beccaria, via Merletta e via Capuana. In piazza Giovanni XXIII, di fronte alla stazione Centrale, è stata sanzionata un’attività commerciale di asporto cibi cotti, sorpreso senza autorizzazione, mentre somministrava alimenti e bevande, occupando indebitamente anche il suolo pubblico.

L’esercente è stato multato con verbali di importo totale pari a 5.173,00 euro. All’interno della villa Bellini è stato sanzionato il titolare di un chiosco con tavoli e sedie occupava indebitamente il suolo pubblico antistante la propria attività, con un verbale e il sequestro degli arredi che sono stati trasportati presso la Depositeria della polizia municipale. In via Teseo, un titolare di media struttura all’ingrosso è stato verbalizzato poiché esercitava la vendita di prodotti non alimentari al dettaglio senza autorizzazione amministrativa. Inoltre, nei prodotti non vi erano riportate le informazioni di legge in lingua italiana. Per tali motivi gli sono stati contestati verbali dell’importo totale di oltre 4 mila euro. In via Crispi, via Teatro Massimo, via Cesare Beccaria e via Merletta sono stati verbalizzati i titolari di cinque attività commerciali che occupavano il suolo pubblico con tavoli e sedie senza aver richiesto e ottenuto alcun titolo autorizzativo. Gli arredi sono stati sottoposti a sequestro amministrativo e affidati ai trasgressori in attesa dei provvedimenti della Direzione Attività Produttive ai fini della confisca e ognuno dei titolari delle attività è stato sanzionato.

Riguardo all’attività di contrasto dell’ambulantato irregolare, la polizia commerciale ha verbalizzato anche sette venditori ambulanti di prodotti ortofrutticoli per infrazioni che vanno dalla totale assenza di licenza, all’occupazione di suolo pubblico (5 casi in viale Mario Rapisardi, via Principe Nicola e circonvallazione), al mancato rispetto della distanza dal centro storico (2 casi in via Etnea). Ad ognuno dei titolari privi di autorizzazione al commercio itinerante sono stati contestati verbali dell’importo pari a 3.579 euro con sequestro della merce posta su suolo pubblico e successiva devoluzione in beneficenza. Agli altri due itineranti sono stati contestati verbali dell’importo di 481 ciascuno. E ancora, presso il faro Biscari il titolare di un camion di panini è stato sanzionato per aver trasformato la propria attività in posto fisso e per occupazione di suolo pubblico con tavoli e sedie senza autorizzazione. Gli arredi posti su suolo pubblico sono stati sequestrati e il titolare è stato verbalizzato con una sanzione di 481 euro.

In via Luigi Capuana, invece, è stato sanzionato con verbale pari a 6.024 euro il titolare di un’officina perché sprovvisto di Scia amministrativa e iscrizione all’albo degli artigiani. Infine, in via Playa un venditore ambulante di prodotti ittici senza autorizzazione è stato sanzionato con verbali pari a 3.579 euro e con il sequestro della merce, avviata alla distruzione per mancanza di tracciabilità e cattivo stato di conservazione. In totale, all’esito dei controlli commerciali effettuati, sono stati elevati verbali amministrativi dell’importo complessivo di circa 24 mila euro.