Sanzioni per due parcheggiatori abusivi nei pressi del lido “Le Capannine”

Nella mattinata di ieri personale di volante, ha sanzionato amministrativamente due uomini, un italiano e un marocchino, che esercitavano l’illecita attività di posteggiatori abusivi nei pressi del lido “Le Capannine” alla Playa. Il marocchino è stato inoltre denunciato in stato di libertà, in quanto inottemperante a un decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Questore di Catania e portato presso gli uffici della questura in attesa del disbrigo delle pratiche legate all’esecuzione del provvedimento di espulsione.