Continuano gli sbarchi, petroliera con a bordo 262 migranti soccorsi in mare

Continuano gli sbarchi di migranti. In serata, a Catania, è giunta una petroliera con a bordo 262 stranieri soccorsi in mare. La nave, per le sue dimensioni, non è potuta entrare al Porto, così i migranti sono stati trasbordati e portati a terra da una motovedetta della Capitaneria e un rimorchiatore.

Anche nel pomeriggio di ieri, si è svolta un'altra operazione di salvataggio coordinata dalla capitaneria di Porto di Catania: circa 500 migranti a bordo di un motopeschereccio in difficoltà a circa 80 miglia dalle costa sud orientale della Sicilia. Diverse motovedette della Guardia costiera sono intervenute nelle operazioni di trasbordo dei profughi. Circa cento migranti sono sbarcati in serata al porto di Pozzallo.