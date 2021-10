Sbarco di migranti ad Aci Trezza: soccorse 84 persone

E' avvenuto questa notte uno sbarco di migranti ad Aci Trezza. Sono state soccorse in mare 84 persone, tra cui 10 donne e 8 bambini, che si erano arenate su una barca a vela nei pressi di un complessi turistico a causa delle cattive condizioni meteo. Sul posto è intervenuta la polizia, i carabinieri, il personale del Comune e la Croce Rossa. Sui social il primo cittadino di Aci Castello Carmelo Scandurra ha detto: "Abbiamo messo a disposizione Villa Fortuna per dare un primo soccorso, e pasti caldi forniti dalla Croce rossa italiana". Si tratta di una situazione quasi inedita vista sia la stagione, tradizionalmente non favorevole ai viaggi della speranza, e sia la posizione. Probabilmente l'imbarcazione a causa del mare grosso avrà perso la rotta.