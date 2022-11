Sbarco per tutti i migranti rimasti sulla Geo Barents | Video

E’ iniziato lo sbarco, uno alla volta, dalla scaletta, dei 212 migranti della nave Ong Geo Barents al molo 10 del Porto di Catania.

"E’ un grande sollievo soprattutto per loro, noi siamo stanchi ma sono loro che hanno bisogno di cura. C’è una grande gioia a bordo. Da qui non si sente ma vi assicuro che sono molto felici. Persone che piangono e urlano di gioia", ha detto il capodelegazione di Medici senza frontiere, Juan Matias Gil. "Torneremo presto in mare - ha aggiunto - Dobbiamo continuare a salvare vite umane, il tempo di fare riferimento alla nave e cambiare l'equipaggio. Penso entro due giorni, tra Catania e Augusta. Domani ci riposiamo. Il decreto? Non possiamo fermarci, vedremo". Grande felicità anche da parte del centinaio di presenti al porto di Catania tra i manifestanti che hanno accolto la notizia dello sbarco con cori, slogan e tanti applausi.

L'equipe medica dell'Asp di Catania adesso si è trasferita sull'Humanity 1 dopo aver dichiarato pazienti psicologicamente fragili i migranti a bordo della Geo Barents. La valutazione ha portato all''annuncio del loro imminente sbarco. Slogan, applausi e grande feste di gioia. Così gli attivisti presenti accanto al molo 10 del porto di Catania hanno accolto la notizia dello sbarco.