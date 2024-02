Sbarco di migranti a Lampedusa, 36 saranno trasferiti a Catania

Cinquantadue bengalesi, egiziani, siriani, sudanesi e pakistani sono giunti, durante la notte, direttamente al molo Madonnina di Lampedusa. A bloccare i migranti sono stati i carabinieri che hanno anche sequestrato il barcone di 10 metri salpato da Ras Ajdir (Libia) alle ore 22 di giovedì.

I migranti hanno riferito d'aver pagato 4 mila dollari a testa per la traversata. Tutti sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 92 ospiti, fra cui 4 minori non accompagnati. Per questa sera, la prefettura di Agrigento, d'intesa con il Viminale, ha disposto il trasferimento di 40 persone con il traghetto di linea che giungerà all'alba di domani a Porto Empedocle. Di questi, 36 andranno a Catania, mentre i 4 minorenni resteranno ad Agrigento.