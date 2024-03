Sbarco di 23 migranti della Ocean Viking a Catania: hanno bisogno di cure immediate

La nave Ocean Viking, con a bordo 359 migranti diretta verso il porto assegnato di Ancona, ha cambiato rotta e si è diretta verso il porto di Catania. Ventitre migranti - che hanno bisogno di cure immediate -stanno sbarcando qui in via cautelativa e poi la nave dovrebbe proseguire per Ancona. I presidi ospedalieri catanesi sono mobilitati per garantire l'assistenza medica necessaria. Ocean Viking con a boro 359 naufraghi salvati nel corso di quattro soccorsi operati dalla nave umanitaria dell'ong Sos Mediterranee. A bordo tra le 359 persone, ci sono 265 uomini, 31 donne, 20 minori accompagnati con le famiglie e 43 minori non accompagnati (una femmina e 42 maschi). I 43 minori stranieri non accompagnati verranno accolti nelle strutture delle Marche.