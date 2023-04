Nuovo arrivo di migranti al porto di Catania, in 111 a bordo di un pattugliatore rumeno

Il pattugliatore rumeno Mai1106, che appartiene al dispositivo Frontex, è arrivato al porto di Catania intorno alle 18 di questo pomeriggio, con 111 migranti a bordo. Oltre 200 persone sono a bordo di nave Peluso della guardia costiera italiana, che dovrebbe raggiungere allo scalo etneo intorno alle 2 di notte. Sempre nella giornata di oggi, sono stati tratti in salvo centinaia di migranti in un motopeschereccio a circa 140 miglia a sud est della Sicilia, a Portopalo di Capopassero. Non si conosce ancora il numero complessivo delle persone a bordo dell'imbarcazione. Le operazioni sono rese difficoltose dalle cattive condizioni meteo. I migranti saranno trasferiti nelle prossime ore in Sicilia.