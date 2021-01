Firmata la proroga di un anno ai precari del "doposcuola"

Il sindaco della città metropolitana, Salvo Pogliese, ha firmato la proroga - fino al 31 dicembre del 2021 - del contratto del personale che si occupa dei servizi di assistenza scolastica (doposcuola) presso i comuni di Paternò e Santa Maria di Licodia. Si tratta di trenta dipendenti a tempo determinato della città metropolitana che, in questo modo, avranno la certezza della propria occupazione e potranno continuare a svolgere la loro preziosa attività di supporto presso i comuni indicati. La proroga era stata oggetto di una riunione svoltasi pochi giorni fa con la partecipazione, oltre al sindaco Pogliese, del deputato regionale Gaetano Galvagno, del sindaco di Paternò Nino Naso, del vicesindaco Ezio Mannino e dell’assessore alle politiche scolastiche Rosanna Natoli, e del sindaco di Santa Maria di Licodia,Totò Mastroianni.

“Il 2021 si apre con una bella notizia - ha dichiarato il sindaco della città metropolitana, Salvo Pogliese- per trenta famiglie che, dopo le incertezza degli anni scorsi e in un momento molto difficile, potranno continuare a svolgere la loro preziosa attività per l’intero anno. Ringrazio l’assessore Falcone, l'on. Galvagno, il governo regionale e l’Ars, per la sensibilità dimostrata”.