Anche Caltagirone ha la sua "Infiorata": la si può visitare fino al 12 giugno

E’ stata allestita dal personale del servizio Verde pubblico, e sarà visibile sino a domenica 12 giugno la “scala Infiorata 2022”, giunta alla sua 33esima edizione dato che fu ideata nel 1989 dal compianto architetto e assessore Giovanni Falcone. L'iniziativa, promossa dal Comune di Caltagirone, vede la monumentale scala di Santa Maria del Monte decorata con piante e fiori dalle varie sfumature di colore. Quello di quest'anno, realizzato dal dipendente comunale Marco De Caro, in linea col titolo dell’evento, “Rosa mistica: 450 anni di devozione mariana”, rappresenta delle rose rosse con l’indicazione del 2022, che coincide con l’Anno giubilare mariano in corso di celebrazione quest’anno.

Gli interventi sono stati coordinati dagli assessori Lara Lodato e Claudio Lo Monaco. Circa 2000 le essenze (gerani e bossi) utilizzate nei colori rosso, bianco e verde. “L’Infiorata – sottolinea il sindaco Fabio Roccuzzo –, oltre a essere un sentito omaggio alla Madonna di Conadomini nel mese di maggio a Lei dedicato, costituisce un elemento di forte identità per Caltagirone e un fattore di grande attrazione per i visitatori, che in queste settimane stanno già mostrando di apprezzare, numerosi, la nostra città”.