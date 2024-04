Scala mobile fuori servizio alla fermata "Giuffrida" della metro: "Disagi per i cittadini"

Molte le segnalazioni pervenute al Comitato Cittadino Vulcania riguardante il disservizio della scala mobile alla fermata “Giuffrida” della metro, quartiere Borgo-Sanzio.

"Un problema - si legge in una nota - più volte sollevato dai cittadini in particolare dagli anziani, chi ha difficoltà motorie, da donne incinte. Insomma nessun rispetto per i viaggiatori e disabili. Non è specificata alcuna data, né sono presenti addetti ai lavori intenti alla risoluzione al problema. Immancabile, però, è la massa continua di persone che deve percorrere, a piedi, la scalinata. Il Comitato Vulcania, organismo di rappresentanza dell’omonimo quartiere Borgo-Sanzio, ancora una volta, ha avuto modo di raccogliere delle testimonianze di alcuni cittadini e residenti di zona che ci hanno segnalato il loro disagio: “Non si comprende perché è stata funzionante solamente tre giorni in occasione della festa di S. Agata e dopodiché nuovamente non funzionante a tutt’oggi; Quanto dobbiamo aspettare per vederla funzionare? Nessuna data per i lavori. E’ inaccettabile che una situazione del genere perduri per tutto questo tempo senza nessun intervento".

"I cittadini - conclude il Comitato - chiedono agli organi preposti di essere ascoltati per avere chiarimenti in merito, di verificare la situazione e sapere come l’organo preposto intende risolvere il problema. Siamo certi che le Istituzioni si mobiliteranno per risolvere al più presto questo sentito problema dove a farne le spese sono sempre i cittadini".

