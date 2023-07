Scandalo Interporti, rinvio a giudizio per Falcone e Armao

Marco Falcone e Gaetano Armao, rispettivamente attuale ed ex assessore regionale all’Economia in Sicilia sono stati rinviati a giudizio dal Gup Marina Rizza nell'ambito dell'inchiesta sullo scandalo Interporti siciliani. Con i due politici vanno a giudizio dinanzi ai giudici della terza sezione panale del tribunale il prossimo 26 settembre anche l’ex assistente del coordinatore azzurro Giuseppe Li Volti, l’ex deputato regionale Nino D’Asero; l’ex amministratore di Sis Rosario Torrisi Rigano, la dipendente dell’Interporto Cristina Sangiorgi e l’imprenditore del settore della logistica Luigi Cozza. A vario titolo rispondono di induzione indebita a dare o promettere utilità, peculato, corruzione per un atto contrario ai propri doveri d’ufficio e contraffazione e uso di pubblici sigilli, nell'ambito dell'inchiesta.

L’indagine, culminata con l'emissione di quattro arresti ai domiciliari, venne condotta da carabinieri del nucleo Investigativo del comando provinciale di Catania tra i mesi di settembre 2019 sino al marzo 2021.