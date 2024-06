Non si ferma all'alt dei carabinieri e semina il panico con la sua auto: 24enne denunciato

Un normale servizio di controllo dei carabinieri si è trasformato, ieri pomeriggio a Scordia, in un inseguimento degno di un film "poliziottesco". L’equipaggio della radiomobile stava apprestandosi a svolgere un posto di controllo per la circolazione stradale in piazza Italia, quando un pregiudicato 24enne di Palagonia, non si è fermato all'alt intimatogli dai militari.: via Attardi, via Vespri, via Principessa di Piemonte, via Gagliano, via Garibaldi e via Pillirone, fin quando i Carabinieri, ormai riconosciuto il fuggitivo e accertatisi, tramite la centrale operativa, che quell’autovettura fosse di proprietà di suo padre, hanno preferito interrompere la loro corsa per tutelare la sicurezza dei numerosissimi pedoni, in quel momento presenti a bordo strada, pericolosamente attratti dallo stridore delle gomme dei due veicoli.

I militari si sono po recati nell’abitazione del giovane che ha inutilmente negato ogni loro addebito. In seguito dell’esito degli accertamenti, i carabinieri hanno appurato che il 24enne si sarebbe sottratto al controllo perché privo di patente di guida perché mai conseguita. La pericolosa bravata è costata al giovane una denuncia e lunga sfilza di sanzioni per le infrazioni del codice della strada commesse nel corso della precipitosa fuga.