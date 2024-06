Non si ferma all'alt della polizia: pregiudicato 70enne denunciato

Alla vista della paletta d’ordinanza un settantenne catanese, pluripregiudicato, non si è fermato all’alt degli agenti del commissariato San Cristoforo e con la propria auto, di grossa cilindrata e piuttosto potente, ha tentato la fuga ad alta velocità, cercando di far perdere le proprie tracce. È successo in via Cristoforo Colombo, in orario pomeridiano, a un posto di controllo che la volante normalmente effettua.

Il protagonista, dopo un rocambolesco inseguimento, che fortunatamente non ha coinvolto altri mezzi, è stato bloccato in via Officina Ferroviaria. L’uomo ha diversi precedenti, anche per associazione per delinquere di stampo mafioso. A suo carico è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e diverse contestazioni per la violazione delle norme del codice della strada, mentre l’auto, risultata priva di copertura assicurativa, è stata sequestrata.