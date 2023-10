In giro con l'auto rubata e le armi con matricola abrasa, arrestati due pregiudicati

La polizia ha arrestato due catanesi per porto e detenzione di una pistola, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. I due arrestati sono stati notati dagli agenti della squadra mobile nel quartiere San Giovanni Galermo, mentre sfrecciavano ad alta velocità a bordo di un'Alfa Romeo Mito. A insospettire i poliziotti, oltre all'alta velocità della vettura, è stato il fatto che a bordo vi erano due individui a volto coperto. Le operazioni di controllo dei sospetti si sono rivelate subito complesse. L'auto non si è fermata all'alt della polizia e per intercettare i due fuggitivi sono intervenuti anche i "Falchi". L'azione congiunta degli agenti ha infine permesso di bloccare l'Alfa Mito e di identificare il conducente, un ventiseienne C.S. e il passeggero coetaneo P.A, entrambi pregiudicati.

Il conducente del'auto è stato trovato con in pugno una pistola a tamburo con cinque proiettili e priva di matricola identificativa mentre il passeggero custodiva, tra lo sportello e il sedile anteriore, una pistola mitragliatrice con inserito un caricatore con 18 cartucce anche questa priva di matricola identificativa.

L'auto a bordo della quale viaggiavano i pregiudicati è risultata rubata. La polizia scientifica sta indagando per verificare se le armi siano state impiegate in qualche episodio criminale.