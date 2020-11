Scarica per strada sacchi di rifiuti speciali: indagato

Nella giornata di ieri, il personale del Commissariato Librino ha eseguito controlli mirati al contrasto dei reati ambientali. Un controllo è stato eseguito in viale Bummacaro, dove il pluripregiudicato D.E. di anni 30 è stato indagato per gestione illegale di rifiuti speciali pericolosi, ai sensi dell’articolo 256 D. Leg.vo 152/2006,. L'uomo, incurante del verde pubblico e della zona residenziale in cui ha agito, ha trasportato e abbandonato 26 sacchi di materiale di risulta nei pressi del viale e altri 5 li ha scaricati nell'adiacente giardino pubblico. Alla luce di quanto accertato, i poliziotti hanno sequestrato penalmente tutto il materiale inquinante e l'hanno affidato temporaneamente in giudiziale custodia all'indagato; successivamente e in presenza delle previste autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente, i rifiuti verranno smaltiti in luoghi idonei mediante l'utilizzo dell'apposito formulario previsto dalla normativa di settore per smaltire i rifiuti speciali.