Scaricava scarti di edilizia in un terreno, denunciato un pregiudicato

I carabinieri di Castel di Iudica hanno denunciato un pregiudicato del posto di 49 anni, poiché ritenuto responsabile di sversamento di rifiuti speciali su fondo agricolo. I militari di pattuglia, impegnati nel controllo delle aree rurali, hanno sorpreso l’uomo mentre sversava illegalmente dei rifiuti speciali (soprattutto materiali di risulta edilizia) all’interno di un fondo agricolo di contrada Dragonia trasportati in loco tramite l’utilizzo di un autocarro Iveco Daily. L’area interessata, trasformata in una vera e propria discarica a cielo aperto, è stata posta sotto sequestro in attesa della bonifica a cura delle autorità competenti già informate dai carabinieri.

