Scavi archeologici a Mascali: convenzione tra Soprintendenza, Archeoclub ed il Comune

E' stata formalizzata una convenzione per indagini archeologiche tra Soprintendenza ai Beni culturali di Catania, Comune di Mascali ed Archeoclub d’Italia, sede comprensoriale area ionico-etnea, rappresentata dal presidente Maria Rosaria Grasso e dalla vicepresidente Ines Torrisi. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Luigi Messina, degli assessori alla Cultura e alla Protezione civile Veronica Musumeci e Angelo Patti, dell’architetto Leonardo Di Bella e del geometra Giuseppe Leonardi (Ufficio tecnico del Comune).

“La convenzione, che sarà ratificata dalla Soprintendenza nella persona dell’arch. Donatella Aprile, è stata già approvata con delibera di Giunta e dal Servizio Programmazione dell’assessorato regionale Beni culturali e dell’Identità siciliana. Come spiega l’assessore alla Cultura Veronica Musumeci, "prevede un programma di indagini archeologiche in territorio di Mascali, con particolare attenzione per l’area di Nunziata”. I lavori che si avvarranno della collaborazione dei soci volontari Archeoclub, l’edizione scientifica e la divulgazione scientifica di essi, come prevede l’accordo, saranno programmati, diretti e curati dalla Soprintendenza, cui compete per legge la tutela archeologica del territorio. Il Comune di Mascali si impegna a mettere a disposizione autorizzazioni e quanto risulta necessario in termini di risorse umane e strumentali in relazione a dei ritrovamenti di interesse archeologico che riguardano il territorio di Nunziata. L’ultimo dei quali risale al novembre 2021, quando una impresa impegnata negli scavi per il potenziamento della fibra ottica nell’area antistante la chiesa della Nunziatella, a Nunziata di Mascali, portò alla luce alcune sepolture probabilmente di epoca altomedievale. Nel 2012, un precedente restauro condotto nella parte nord della chiesa della Nunziatella, aveva sorprendentemente riportato alla luce i resti di un'antica basilica paleocristiana, la cui costruzione si colloca tra la fine del V secolo e il VI secolo d. C. .