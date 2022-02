Scavi Enel nella villa Bellini, Zammataro: “Approfondimenti immediati sulle autorizzazioni rilasciate"

Sul “caso” degli scavi Enel in atto all’interno dello storico giardino Bellini è intervenuto il consigliere comunale Manfredi Zammataro, presidente della commissione urbanistica, che ha preannunciato la convocazione di una seduta con i dirigenti degli uffici Verde Pubblico e Traffico Urbano nonché con gli assessori all’Ecologia Barresi, al Centro Storico Cristaldi e all’Urbanistica Trantino. “Il giardino Bellini - dice Zammataro - è patrimonio storico, naturalistico e architettonico della città e come tale va trattato. Non può non esserci chiarezza sui lavori in atto che coinvolgono pesantemente il giardino. I passaggi autorizzativi degli scavi devono essere chiari e lineari. Per queste ragioni convocherò una seduta della Commissione Urbanistica per approfondire la questione”.