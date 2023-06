Avviato lo scerbamento nelle strade e nelle frazioni di Aci Catena

Massiccia opera di bonifica e scerbatura in tutto il territorio comunale: scuole, spazi a verde e aiuole. Predisposto dall’amministrazione Ferro, assessorato Ville e Verde Pubblico, retto da Pippo Sciacca. Tante le zone del territorio interessate dalla energica azione di bonifica. Nella frazione di S.Nicolò oltre alla scerbatura e pulizia della scuola di via Elemosina, plesso I.C. “S.Scandura”, bonificata anche la piazza Alfio Allegra, attraverso la disinfestazione dell’intero spiazzo. Sempre nella popolosa frazione a sud di Aci Catena, ripulite tutte le aree a verde nella scuola di via G.Leonardi. Le operazioni di pulizia, coordinate dal responsabile dell’Area Manutenzione, Servizi Idrici e Tecnologici, geom.Nello Fichera, hanno riguardato anche gli spazi a verde in via Dafne, via Bufalino, via Oliva San Mauro, la villetta lungo via Nizzeti, via Ulisse, via Dei Ciclopi, via Riggio e limitrofi.

Ad Aci S.Filippo è stato ripulito lo slargo in via dott.Chiarenza ( di fronte la scuola, nei pressi del chiosco), via Urso Ignazio e la villetta di via Alfredo Rampi. Ad Aci Catena centro, operazioni di scerbatura, pulizia e bonifica nella scuola del quartiere Locu, alla materna di via Turi D’Agostino, via Arena e via S.Giuseppe.

"Stiamo proseguendo con una energica azione di contrasto agli incendi e roghi estivi, attraverso la scerbatura, disinfestazione, pulizia e bonifica dell’intero territorio comunale – commenta il sindaco Ferro, all’unisono con l’assessore Pippo Sciacca – oltre alle zone già ripulite, abbiamo un corposo programma che nei prossimi giorni vedrà coinvolte le ville S.Anna, la zona delle villette in via Sanità, torneremo lungo la via Arena e, per quel che riguarda le scuole, approfittando delle vacanze estive, i nostri operai, entreranno nei plessi di S.Lucia ed Emanuele Rossi, per completare l’opera di pulizia".