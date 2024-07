"Erba alta" in via Vincenzo Giuffrida, residenti e commercianti sollecitano una scerbatura

La presidente della III municipalità, Maria Spampinato, ha sollecitato un intervento urgente per la cura del verde e la manutenzione in via Vincenzo Giuffrida. "L'eccessiva presenza di vegetazione lungo i marciapiedi sta diventando pericolosa per molti pedoni. Abbiamo ricevuto numerose segnalazioni - ha detto Spampinato - da parte dei residenti e dei commercianti della zona che lamentano la presenza di sterpaglie talmente folte da impedire il passaggio o anche l'utilizzo delle panchine, che appaiono completamente circondate".

E' stata sollecitata una radicale scerbatura ed una pulizia della zona per garantire sicurezza e ripristinare l'adeguato decoro. "A tutto questo - conclude la presidente Spampinato - va ad aggiungersi la presenza della cenere vulcanica che da giorni sta ricoprendo le strade cittadine, rendendo ancora più allarmante e difficoltosi gli spostamenti dei cittadini. Come ho già richiesto nei giorni scorsi, occorre un tempestivo intervento da parte dell'amministrazione centrale".