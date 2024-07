Aci Catena, scerbatura del territorio comunale per prevenire gli incendi

Continua ad Aci Catena la pulizia del territorio comunale, voluto dall’amministrazione comunale. Nei giorni scorsi, sono state ripulite numerose zone del vasto territorio comunale, fino a venerdì gli operai della ditta incaricata della raccolta dei rifiuti solidi urbani, si soffermeranno nella zona di Vampolieri. Le vie Ceuta, Porticatazzo, Ulisse, dei Pini e la lunghissima via Vampolieri sono passate al setaccio con la spazzatrice meccanica, per la scerbatura, lo spazzamento, lavaggio e disinfestazione delle aree.

“Riceviamo segnalazioni dai nostri cittadini – commenta la sindaca Margherita Ferro – questo lo traduciamo in un buon segno, in quanto la cittadinanza partecipa e denuncia disservizi. Credo che sia un buon inizio. In base al personale a disposizione, siamo costretti a dilatare i tempi di intervento, ma contiamo nel giro di qualche settimana, di bonificare tutte quelle zone che necessitano di pulizia e cura. Ribadiamo – conclude il primo cittadino – l’appello che in queste settimane abbiamo fatto più volte, cioè collaborare a non sporcare e segnalare soggetti poco civili, con qualunque mezzo a disposizione. La bonifica delle aree a verde, potrebbe allontanare il pericolo di incendi".

I cittadini catenoti possono telefonare ai vigili urbani al numero 09580478 per segnalare qualsiasi tipo di situazione illecita e di scarico abusivo di rifiuti.