Macchia, eseguiti i lavori di scebatura nel quartiere Satellite

Un intervento di pulizia straordinaria e scerbatura è stato eseguito questa mattina nel quartiere Satellite di Macchia di Giarre. Le operazioni, eseguite dall'Igm in collaborazione con l'amministrazione comunale, si sono concentrate lungo strade, marciapiedi e piazze del quartiere. Oltre alla pulizia delle aree urbane, gli interventi hanno riguardato anche le zone verdi della zona, che rappresentavano un potenziale pericolo per l'innesco di incendi. L'obiettivo è quello di garantire un ambiente più sicuro e vivibile per i residenti del quartiere.

Stamane, il sindaco Leo Cantarella e l'assessore all'Ambiente, Giuseppe Cavallaro, hanno effettuato un sopralluogo congiunto per seguire da vicino lo svolgimento delle operazioni. Il sindaco Cantarella ha dichiarato: "Siamo impegnati a migliorare la qualità della vita dei cittadini di Giarre, anche attraverso interventi di questo tipo che si svolgeranno in varie fasi. La pulizia straordinaria del quartiere Satellite è solo uno dei tanti progetti che stiamo realizzando per rendere la nostra città più bella e vivibile." L'assessore Cavallaro ha aggiunto: "Continueremo a monitorare la situazione e ad intervenire per garantire la pulizia e la sicurezza del nostro territorio."