Beni confiscati alla mafia, Schifani riceve il prefetto Corda

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha ricevuto oggi pomeriggio a Palazzo d'Orléans il prefetto Bruno Corda, direttore dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Presenti il prefetto di Palermo, Maria Teresa Cucinotta, e il segretario generale della Presidenza della Regione, Maria Mattarella. L'incontro è stato l'occasione per affrontare il tema della gestione e della valorizzazione dei patrimoni sottratti alla mafia, perché ritornino nel pieno possesso della collettività. Il governatore ha illustrato le attività della Regione in questo senso, attraverso investimenti economici anche a valere sui fondi del Pnrr e collaborazioni istituzionali tra soggetti pubblici e privati, confermando l'impegno a una stretta e fattiva collaborazione con l'Agenzia. "Sottrarre i beni illeciti alla criminalità - sottolinea il presidente Schifani – e restituirli alla collettività per fini sociali rappresenta un esempio di civiltà e di giustizia sociale".