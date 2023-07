"Blitz" di Schifani in aeroporto: il presidente della Regione vuole verificare i danni dell'incendio

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è appena arrivato all'aeroporto Fontanarossa (la sua visita non era stata annunciata alla stampa, ndr) per verificare personalmente i danni provocati dal rogo del 16 luglio e lo stato di avanzamento dei lavori di ripristino degli spazi del terminal maggiormente interessato. A seguire, il governatore riunirà i soggetti coinvolti nella gestione dell'emergenza per il coordinamento delle attività. Schifani è accompagnato dall’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, dal capo della Protezione civile regionale, Salvo Cocina, e dal dirigente generale delle Infrastrutture, Salvo Lizzio. Convocati, oltre all'amministratore delegato della Sac, la società di gestione dello scalo catanese, Nico Torrisi, anche i vertici di Enac, Gesap, Airgest e Ast. Anche il Sindaco di Catania, Enrico Trantino, si sta recando sul posto per prendere parte al sopralluogo ed ai lavori.