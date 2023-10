Mangia degli spaghetti allo scoglio e va in shock anafilattico: un farmacista gli salva la vita

Riceviamo e pubblichiamo il racconto, a lieto fine, di una disavventura vissuta dal lettore Giuseppe Eusebio Carastro che, la scorsa settimana, ha rischiato di morire per shock anafilattico dopo aver mangiato un semplice piatto di pasta.

"Lo scorso martedì, dopo aver mangiato un piatto di spaghetti allo scoglio in un ristorante catanese - spiega - ho accusato una fortissima reazione allergica, non riuscendo subito a riconoscerne i sintomi perchè non ho mai sofferto di alcuna allergia. Un collega di lavoro ha cominciato a vedere sul mio corpo un rossore acceso. Accusavo prurito e mi mancava l'aria. A quel punto, il proprietario della trattoria mi ha consigliato di andare in ospedale. Ma, poichè le mie condizioni peggioravano, ho deciso di fermarmi presso la farmacia Galermo dell'omonimo quartiere. Il farmacista ha quindi cercato di darmi dei consigli. Ma, proprio mentre parlavamo, sono caduto a terra, perdendo conoscenza. Il dottor Mariano Cardillo, a quel punto, ha chiamato il 118 chiudendo la farmacia e praticando delle procedure di rianimazione che hanno permesso di salvarmi la vita. Dopo essere tornato in forze, sono riandato sul posto per ringraziarlo e, a fine visita, abbiamo scattato una foto ricordo insieme. Gli sarò sempre grato per quello che ha fatto".