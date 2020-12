Amt, proclamato sciopero per mercoledì 16 dicembre

L'Amt informa che, in occasione dello sciopero locale di 24 ore, proclamato per il giorno 16 dicembre 2020 dalla organizzazione sindacale provinciale Faisa-Cisal e dallo sciopero locale di 8 ore proclamato per lo stesso giorno dalle organizzazioni sindacali provinciali Filt-Cgil e Fit-cisl il servizio potrebbe subire delle variazioni. Il personale, aderente all’iniziativa, si asterrà dal servizio dalle ore 10:30 alle ore 18:00 e dalle ore 21:00 a fine turno.

